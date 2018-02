Nachtegalen uit Ulft willen nu de beste van Nederland worden

ULFT - Het was afgelopen week feest bij 'De Ulftse Nachtegalen'. In Ede werd het koor door jury én publiek uitgeroepen tot beste koor van Gelderland. De volgende ambitie is duidelijk: het winnen van de landelijke finale in Hengelo.

'Het is wel echt supercool dat je je het beste koor van Gelderland kan noemen', vindt Milou van Marwijk, een van de jonge zangeressen uit het Ulftse koor.

De prijs is terecht, vindt dirigent Ben Simmes. 'Als je de koorklanken van alle koren hoort, springen wij er echt wel uit, vind ik zelf', aldus de dirigent. 'Het is heel transparant en heel gevoelig. Ze zingen natuurlijk heel geschoold, het is allemaal loepzuiver, maar de mengeling van stemmen maakt het tot een unieke combinatie.'

Bijna niet te kloppen

Nu de provinciale prijs binnen is, willen de Nachtegalen ook de landelijke prijs in de wacht slepen. 'Ik zeg niet dat we zullen winnen, want de koren uit Limburg zijn bijna niet te kloppen', vertelt Simmes. 'Die oefenen gewoon drie of vier keer in de week, maar we hopen wel te scoren. En we hopen vooral mensen te raken.'

De landelijke finale is op zaterdag 2 juni in Hengelo, tijdens het korenfestival Amusing Hengelo.