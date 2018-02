Bronzen paard gestolen bij kerk Doesburg

DOESBURG - In Doesburg is het bronzen paard voor de ingang van de Gasthuiskerk gestolen. Het beeld op de Paardenmarkt verdween afgelopen nacht.

Beheerder Roel Althoff van de Gasthuiskerk vindt het vreselijk wat er gebeurd is. 'Ik hoop dat de politie erachter komt wie dit gedaan heeft en dat het beeld snel terugkomt.'

Volgens Althoff is dit niet de eerste keer dat er een beeld weg is. 'Vorige week is er uit de kruidentuin ook al een beeld meegenomen.' Vanwege het politie-onderzoek kan Althoff weinig zeggen, alleen dat het 'vannacht rond 12 uur gebeurd moet zijn'.

Het paard en het beeld uit de kruidentuin zijn gemaakt door kunstenaar Theo Renirie, die jarenlang in Doesburg woonde. Hij overleed in 2016.