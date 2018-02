Deel dit artikel:











Worst 14e bij eerste WK met elitevrouwen Foto: ANP

VALKENBURG - Veldrijdster Annemarie Worst uit Nunspeet is zaterdag tijdens de WK veldrijden in Valkenburg als veertiende geëindigd. Het was voor Worst het eerste WK waarbij ze meedeed bij de elite.

Eerder werd ze wereldkampioen bij de beloftes. Winnaar in Valkenburg werd de Belgische Sanne Cant, voor Katherine Compton uit Amerika. Lucinda Brand (derde) was de beste Nederlandse op het loodzware parcours. Zevenvoudig wereldkampioen Marianne Vos kwam als achttiende over de meet. Zondag komen bij de beloften van de mannen Joris Nieuwenhuis uit Zelhem en Thymen Arensman uit Deil in actie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl