ChristenUnie peilt: Wat zou jij doen met 1 miljoen?

NUNSPEET - 'Wat zou je doen met 1 miljoen?' Met deze leus probeert de ChristenUnie de komende tijd te peilen waar behoefte aan is in Nunspeet.

Is het bijvoorbeeld de aanpak van stille armoede? Of de zogeheten Tiny Houses? Het is aan de inwoners om 'hun geld' in te zetten op de onderwerpen waarvan zij vinden dat die meer aandacht verdienen.

Ingrid Slaa stond zaterdag op winkelcentrum De Binnenhof met een kraam van de ChristenUnie.

Bekijk hier een reportage over de actie van de ChristenUnie: