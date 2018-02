Nieuwe BuitenGewoon Facebookgroep. Deel ook foto's, video's en verhalen!

ARNHEM - BuitenGewoon, het natuurplatform van Gelderland, heeft een nieuwe groep opgericht op Facebook. In de groep kunnen alle aangesloten Gelderlanders foto's en berichten met elkaar delen.

Liefhebbers van de Gelderse natuur

BuitenGewoon was al op Facebook te vinden met een pagina, maar nog niet met een zogeheten Facebookgroep. In de groepen kunnen deelnemers zélf berichten en foto's delen. De bedoeling is dat er een mooie community ontstaat met liefhebbers van de Gelderse natuur.

Toenemend aantal fans

Buitengewoon heeft inmiddels veel fans in en buiten Gelderland. Het zijn natuurlijk fans van het televisieprogramma op TV Gelderland, maar ze zijn ook in toenemende mate terug te vinden op Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Eerder kon iedereen al foto's delen in het foto-album op de website van BuitenGewoon. Die foto's werden bijvoorbeeld gebruikt voor de wekelijkse Facebookrubriek VotoVrijdag. Het album blijft gewoon, de Facebookgroep is een extra mogelijkheid om verhalen, foto's en video's met elkaar te delen.

Wil je ook deelnemen aan de groep? Dat kan. Klik hier en bekijk onze nieuwe community.

Banner van de BuitenGewoon Facebookpagina