Sieneke bevallen van zoontje

NIJMEGEN - De Nijmeegse zangeres Sieneke is vandaag bevallen van een zoontje. De jongste spruit in het gezin Peeters luistert naar de naam Dani.

'Ooh wat zijn we gelukkig', schrijft Sieneke op sociale media. 'Ons gezin is compleet. Wat een rijkdom.' In oktober vroeg ze de luisteraars van Radio Gelderland om mee te denken over de naam van de baby. Het is niet bekend of de naam Dani van een van de luisteraars komt.

Sieneke en haar man Jan hadden al een meisje: Rosalie. Zij werd in september 2014 geboren. De 25-jarige zangeres uit Nijmegen werd bekend toen ze in 2010 meedeed aan het Eurovisiesongfestival.

Zie ook: Sieneke kan geen leuke jongensnaam bedenken, jij wel?