Jongens met mes beroven maaltijdkoerier

NIJMEGEN - Twee jongens hebben vrijdagavond in Nijmegen een maaltijdkoerier beroofd van zijn geld. Volgens de politie dreigden ze daarbij met een mes.

De jongens sloegen rond 19.30 uur toe bij een flat aan het Pilasterpad. De koerier wilde daar een bestelling bezorgen. Nadat het slachtoffer zijn geld had afgegeven, kon hij ontkomen. Bij een flatwoning sloeg hij alarm, waarna de politie is gebeld.

Skeletmasker

De twee daders zijn rond de 17 jaar, ongeveer 1.80 meter lang en hebben een donkere huidskleur. Ze droegen zwarte kleding. Een van hen had een capuchon op en een skeletmasker voor. De politie is op zoek naar getuigen.

Een uur later is bij de Gemsstraat een jongeman beroofd bij een pinautomaat. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen beide zaken.

Zie ook: Man beroofd van geld en fiets tijdens pinnen