Man beroofd van geld en fiets tijdens pinnen

NIJMEGEN - Tijdens het pinnen is een 26-jarige man beroofd van zijn geld en zijn fiets. Dat gebeurde aan de Hatertseweg in Nijmegen, zegt de politie.

De man was geld aan het pinnen toen hij aangesproken werd door twee mannen. Ze bedreigden hem en dwongen hem zijn net gepinde geld af te geven. Daarbij namen ze ook direct zijn fiets mee.

Speurhonden

De beroving was bij een pinautomaat op de Hatertseweg ter hoogte van de Gemsstraat. Op de hoek van de straat zit een filiaal van de ABN AMRO, tegenover de Onze Lieve Vrouwe Lourdeskerk.

De fiets is later verderop in de buurt teruggevonden. De politie heeft nog met speurhonden in de buurt onderzoek gedaan. Ook is er met verschillende buurtbewoners gesproken, maar dit heeft nog niet tot aanhouding van de daders geleid. Volgens de politie had een van de mannen een bivakmuts op.

Eerder die avond werd ook al een maaltijdkoerier beroofd. Dat gebeurde bij het Pilasterpad aan de andere kant van het Govertpark. De politie roept getuigen op zich te melden.

Zie ook: Jongens met mes beroven maaltijdkoerier