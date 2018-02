Deel dit artikel:











Verkeer op A1 geplaagd door ongelukken; weg weer open Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - De A1 is weer open na een ongeluk. Dit was het derde ongeluk vandaag op de snelweg. Voor verkeer richting Amersfoort was vanaf knooppunt Beekbergen een omleiding ingesteld, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Tussen Hoenderloo en Kootwijk stond een lange file. Verkeer richting Amersfoort werd ter plekke via de vluchtstrook begeleid. Dit ging ook moeizaam omdat de Verkeersongevallenanalyse onderzoek uitvoerde. Daardoor is ook de vluchtstrook kort afgesloten geweest. Rijkswaterstaat raadde aan om om te rijden via de A50, A12 en A30. Op foto's is te zien dat een auto doorgeschoten is op een andere rijbaan. Verdere details over het ongeluk zijn niet bekend. Eerder vandaag ging het ook al mis op de A1. Bij Hoenderloo botsten toen zo'n 7 auto's op elkaar. Rond 12.15 uur was de weg weer vrij. Zie ook: A1 weer vrij na kettingbotsing Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl