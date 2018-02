GemeenteBelang Nunspeet presenteert verkiezingsprogramma

NUNSPEET - Als vervanger van lijsttrekker Marije Storteboom presenteerde Henry Stulen afgelopen vrijdagavond het verkiezingsprogramma van GemeenteBelang Nunspeet.

Als locatie was de raadszaal gekozen en zo werden voor deze ene keer alle 21 zetels ingenomen. Voorzitter Mark van de Bunte heette ieder welkom en ontving, als nieuwe voorzitter, uit handen van Martin Mol het verkiezingsprogramma.

Mol: 'GemeenteBelang is geen keuze maar een ideaal. Alle inwoners hebben een mening en wij mogen straks hier in de raadszaal die mening onder woorden brengen als Gemeente Belang. Wij willen geen tegenstellingen, maar er zijn voor iedereen. Dat is ons ideaal. In navolging van oprichter Jos Lussenburg willen we geen onderscheid maken op afkomst, religie, ras of wat dan ook, maar er zijn voor alle inwoners van Nunspeet.'

Vervolgens presenteerde Henry Stulen het verkiezingsprogramma en liet alle onderdelen de revue passeren. Eén van de speerpunten is de woningbouw. De wachttijden voor sociale huurwoningen moet fors omlaag en er moet meer passend worden gebouwd.

Wie het volledige programma wil inzien, kan dat vinden op www.nunspeet-gemeentebelang.nl.