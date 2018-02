Schip uit 19e eeuw wordt theaterstuk

ARNHEM - Alsof het schip van de Sint komt binnenvaren, zo was zaterdagmiddag in Arnhem de ontvangst van het negentiende-eeuwse binnenvaartschip Hugo Grotius.

Dat schip gaat worden gebruikt door de Arnhemse theatergroep Touchstones. Daarvoor is er wel een flinke opknapbeurt nodig. De rijnklipper uit 1883, vroeger gebruikt met zeilen, later met een motor, wordt daarom gerestaureerd in de ASM haven.

Dat gebeurt onder leiding van scheepsrestaurateur Bart Vermeer. Hij voer zaterdag zelf het schip de haven in. 'Er zijn van deze generatie klippers nog drie casco's over. Dit is het enige casco waarbij het nog mogelijk is om hem terug te brengen naar de staat van 1883, toen het schip werd gebouwd. Dan is het straks de enige stevenklipper met de originele tuigage en de houten roef.'

Vakmensen nodig

Voor het project werken verschillende stichtingen samen. Arnhemse instellingen, bedrijven en burgers zullen actief bij het project worden betrokken. Onder anderen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerlingen van verschillende beroepsopleidingen krijgen de kans aan dit unieke project mee te werken en werkervaring op te doen. Maar we hebben ook een paar vakmensen nodig, zegt Vermeer, 'om een beetje voortgang te maken'.

De opknapbeurt duurt zo'n twee jaar en gaat 700.000 euro kosten. De gemeente Arnhem en de provincie dragen bij in de kosten.