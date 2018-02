A1 weer vrij na kettingbotsing

APELDOORN - De rijbaan van de A1 was zaterdag enige tijd afgesloten in de richting van Apeldoorn na een kettingbotsing. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) waren bij Hoenderloo zo'n 7 auto's op elkaar gebotst.

Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Tussen Kootwijk en Hoenderloo stond rond 11.45 uur 3 kilometer file.

Hoe de kettingbotsing kon gebeuren, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Rond 12.15 uur was de rijbaan weer vrij.