'Nijmeegs' team voor het eerst wereldkampioen bandy

HAERBIN SHI - In -20 graden is het Nederlandse bandyteam, bestaande uit bijna alleen maar Nijmegenaren, voor het eerst wereldkampioen geworden in China.

In een spetterende finale versloeg Oranje Japan met 3-2 in groep B. Dat gebeurde in het Chinese Harbin onder zeer koude weersomstandigheden. Bij temperaturen tussen de -19 en -21 graden speelden de Nederlanders alle wedstrijden buiten. Steeds met succes.

Nederland won in de voorronden achtereenvolgens van China (7-1), Slowakije (7-0) en Somalië (9-0). In de kwartfinale werd Oekraïne verslagen (4-1) en in de halve finale Estland (8-4). In de finale waren de Japanners de tegenstander.

Nooit eerder wist een Nederlands bandyteam zowel de finale te halen alsook te winnen.

Vrij onbekend

Bandy is een vrij onbekende balsport die op ijs wordt gespeeld. Het is een soort ijshockey alleen dan met een kleine bal. In totaal zijn er (maar) 32 landen aangesloten bij de Internationale Federatie Bandy.

Eerder deze week vertelde Tony Hengst, de vader van speler Twan Hengst, op Radio Gelderland over de sport en de kansen van het team in China.

