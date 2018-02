Deel dit artikel:











Voorbijganger vindt dode in sloot Wamel Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

WAMEL - In het dorp Wamel in de gemeente West Maas en Waal is vanochtend een dode aangetroffen in een sloot.

Een voorbijganger vond het lichaam aan de Hogeweg. Ook lag er een fiets in de berm. De politie heeft de plek afgezet met lint. De dienst Verkeersongevallenanalyse is ter plaatse om vast te stellen of er mogelijk een ongeval heeft plaatsgevonden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl