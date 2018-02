'Onderzoek naar witwassen drugsgeld op Korenmarkt'

ARNHEM - Een 65-jarige Arnhemmer wordt verdacht van het witwassen van drugsgeld op de Korenmarkt in zijn woonplaats. Geld afkomstig van cocaïnesmokkel zou worden gebruikt om op het uitgaansplein cafés over te nemen. Dat meldt de Gelderlander.

Volgens de krant was de man - een fervent zeezeiler - de afgelopen 20 jaar actief in de cocaïnesmokkel. In 2011 zou hij zijn betrapt met 750 kilo coke aan boord, wat hem in Spanje een jarenlange gevangenisstraf opleverde. Eerder was hij ook al veroordeeld voor betrokkenheid bij internationale drugssmokkel.

‘Leningsovereenkomst’ met horeca-exploitant

Volgens de Gelderlander heeft de Arnhemmer een ‘leningsovereenkomst’ afgesloten met een Arnhemse horeca-exploitant (40) die sinds 2015 vijf cafés heeft overgenomen op de Korenmarkt. Bij de gemeente zouden alle alarmbellen zijn gaan rinkelen, toen bleek dat deze vrouw een relatie onderhoudt met de voormalige drugssmokkelaar en hij overnames zou hebben gefinancierd.

De Gelderlander schrijft dat er inmiddels een groot justitieel onderzoek loopt naar deze vermeende witwaspraktijken. De man van 65 ontkent tegenover de krant dat er sprake is van crimineel geld. Hij zou zijn vermogen eerlijk hebben verdiend op Gibraltar met een bedrijf dat zeiljachten verhuurde. 'Er zit geen dubbeltje drugsgeld bij.'