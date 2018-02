Mart Dijkstra benoemt de pijnpunten van NEC

EMMEN - Aanvoerder Mart Dijkstra wond er geen doekjes om na de wanprestatie van NEC in Emmen.

"We hebben vandaag niet gebracht wat we moesten brengen. Ik baal er enorm van. Na die goal hebben we niet het niveau meer gehaald wat we daarvoor hadden. Iedereen probeerde op zijn manier om er alles aan te doen. Maar we kwamen er niet door en echte grote kansen hebben we niet gehad."

Het was al de derde uitnederlaag op rij. "Die statistiek staat er en dat is zuur. Ik denk dat wij met onze selectie ook uit moeten kunnen winnen. Geluk bij een ongeluk is dat we nog bovenaan staan. Maar we moeten niet naar Fortuna kijken of naar anderen. We hadden uit kunnen lopen. Vandaag was het niet goed genoeg van onze kant en ik denk dat daar de focus op moet zijn."