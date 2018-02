Bankzitter El Jebli: 'Had meer krediet verwacht, maar de trainer bepaalt'

DOETINCHEM - Youssef El Jebli stond vrijdagavond naar eigen zeggen met een dubbel gevoel de pers te woord. Aan de ene kant was hij blij met de 7-0 zege op Jong FC Utrecht. Aan de andere kant baalde hij dat De Graafschap-trainer Henk de Jong hem niet liet starten.

'Je wilt graag starten. Alleen koos de trainer ervoor dat ik niet zou beginnen. Daar heb ik wel een dagje om gebaald, maar dat heb ik verwerkt. Ik ben er nu overheen en ga gewoon lekker voetballen en scoren.'

De plek van El Jebli werd vrijdag op De Vijverberg ingenomen door aanwinst Tarik Tissoudali. De linksbuiten wordt de rest van het seizoen gehuurd van Le Havre. Op het middenveld kreeg Robert Klaasen de voorkeur.

'Niet eens met beslissing'

'Ik begrijp dat een nieuwe speler in de basis start. Hij is speciaal voor de linksbuitenpositie gehaald. Maar ik dacht dat ik dan op het middenveld zou spelen. De trainer zei dat het middenveld goed stond en ik dus op de bank moest beginnen', legt El Jebli uit.

'Ik was het niet eens met die beslissing. Had ook meer krediet verwacht, maar de trainer bepaalt', vervolgt hij. 'Op een gegeven moment moet je dat accepteren, en dat heb ik gedaan. Gelukkig heeft de trainer me nog minuten gegeven. En ging het goed.'

Vreugde delen met fans

El Jebli was nadrukkelijk aanwezig in de ongeveer twintig minuten die hij meedeed. Op aangeven van spits Fabian Serrarens scoorde hij zelfs, de 6-0. Na dat doelpunt ging hij naar de fans om zijn vreugde mee te delen.

'Natuurlijk was dat ontlading. Ik was gewoon heel blij. Je zit op de bank en als je invalt, wil je een doelpunt maken. Ik kreeg een goede bal van Fabian en scoorde. Ik moest toen even naar het publiek gaan. Zij gunnen het mij namelijk ook.'

