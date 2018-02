'Assistkoning' Tissoudali: 'Je ziet wat vertrouwen met een buitenspeler doet'

DOETINCHEM - Tarik Tissoudali had zich geen mooier debuut kunnen wensen. De linksbuiten is voor de rest van het seizoen gehuurd van Le Havre. In zijn eerste wedstrijd voor De Graafschap gaf hij drie assists en scoorde hij het laatste doelpunt (7-0) tegen Jong FC Utrecht.

'Het was zeker een mooi debuut, maar het kan natuurlijk altijd mooier', lacht Tissoudali na afloop. 'Ik ben gewoon blij met het vertrouwen van de trainer (Henk de Jong, red.) en je ziet wat dat doet met creatieve buitenspelers.'

De 24-jarige buitenspeler speelde voor de winterstop nog op huurbasis voor VVV Venlo. Daar kon hij echter niet helemaal aarden. Tissoudali werd zelfs even uit de selectie gezet. Daarop werd besloten dat hij na de winterstop elders zijn heil moest zoeken. Dat werd De Graafschap.

Hele wedstrijd

Dinsdag trainde hij voor de eerste keer mee en vrijdag mocht hij meteen in de basis starten. 'Het is lekker om weer negentig minuten in de benen te hebben. Volgens mij heb ik al lang geen hele wedstrijd meer gespeeld.'

Met zijn assists en goal had hij een groot aandeel in de monsterzege op Jong FC Utrecht. Daar blijft het als het aan hem ligt niet bij. 'Ik heb een belofte gedaan dat ik in de tweede seizoenshelft bij minimaal tien goals betrokken zou zijn, via goals of assists.'

Eredivisie

Verder wil hij met De Graafschap de play-offs halen. 'En dan natuurlijk promoveren. Of ik ook volgend seizoen in Doetinchem speel? Als we dan in de eredivisie spelen, misschien wel. Ik heb daarvan geproefd en weet dat ik het niveau aankan.'

