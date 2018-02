Beerens gaat 'kneiterhard gas geven'

ARNHEM - Vitesse-aanwinst Roy Beerens mocht vrijdagavond meteen zijn debuut maken voor zijn nieuwe ploeg. Hij mocht na zestig minuten invallen en dat deed de aanvaller meer dan verwacht.

'Het is heerlijk man om terug te zijn in Nederland. Er heerst hier een bepaald gevoel en een bepaalde sfeer. Het is een leuk team en het is lekker om weer onder de jongens te zijn. Ik heb als kleine jongen keihard gewerkt voor de eredivisie, nu heb ik een paar stappen gemaakt en ben ik weer terug. En dan is dit ook nog eens een leuk stadion om te spelen', aldus Beerens.

En Beerens gaf meteen een goede indruk bij zijn eerste invalbeurt. Hij was dreigend en gaf goede voorzetten. 'Ja, ik wil me meteen laten zien. Ik ga de komende weken kneiterhard gas geven en dan zie ik wel waar het schip strand.' Daarmee toont Beerens zich ook ambitieus. 'Ja, maar als je iets doet dan moet je het goed doen. Ik ben daarin giftig en ambitieus ja.'

'Top drie aanvallen is mogelijk'

En met zijn spel wil hij Vitesse nog een stapje hogerop brengen. Door bijvoorbeeld de top 3 aan te vallen. 'Ik denk dat dat mogelijk is. Vitesse kan dat. Ze hebben goede talenten en het wordt tijd dat zij wakker worden. Als je naar Van Bergen kijkt, een heerlijke speler die fris op het veld staat. Mooi om te zien. Mount ook een geweldig talen, als zij er ook een schepje bovenop doen, is dat mogelijk', zo besluit de aanvaller.