Nederlaag NEC doet trainer Pepijn pijn

EMMEN - Een onmachtig NEC stelde enorm teleur met een 1-0 nederlaag in Emmen. Dat kwam hard aan bij trainer Pepijn Lijnders.

"Ja, dit doet pijn. We beginnen niet goed, niet agressief genoeg. We komen natuurlijk weer achter. Dan proberen we het spel te maken, je moet wel. Maar we versnellen het niet vaak genoeg. Het is te langzaam en daardoor creëren we geen verrassing. Verdiend verloren."

"Ja, het is weer uit ook en daar baal ik echt van. Dit was een grote kans om afstand te nemen. Het is niet anders, we moeten toch weer door. We moeten dit rustig analyseren, maar dit is niet goed genoeg. Ik had verwacht, gedacht, gehoopt dat mijn ploeg verder zou zijn. Het blijkt niet zo te zijn."