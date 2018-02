Fraser vindt dat Vitesse meer had kunnen scoren

'Ik ben niet tevreden over de score, maar om nou te zeggen dat we het publiek niet goed genoeg vermaakt hebben gaat mij iets te ver', zo sprak de coach na afloop.

Maar toch wil de coach daar niet te veel over balen. 'Je kunt wel elke wedstrijd iets negatiefs noemen, maar ik ben vooral tevreden. Ik ben blij met de overwinning, je wint van Groningen, houdt de nul en je hebt bijna de hele wedstrijd de controle.'

Zenuwen bij Van Bergen

Vitesse won dus en dat zonder steraanvaller Milot Rashica, die vertrok naar Werder Bremen. Daardoor stond de jonge Mitchell van Bergen in de basis. 'Het is voor hem ook een zwaar begin. Hij moet zich nu laten zien omdat Milot weg is. Hij heeft natuurlijk wat zenuwen dat hij er nu moet staan, dat zag je wel een beetje aan hem. Maar hij moet die ervaring gaandeweg gaan opdoen. Hij wil het wel graag, dus dat is ook wel logisch.'

En voor die rechtsbuitenpositie heeft Fraser ook nog Beerens achter de hand. De coach gaf de vleugelaanvaller een half uur vandaag bij zijn debuut. 'Hij maakte een frisse indruk, je ziet dat hij kwaliteit heeft. Hij heeft een passeeractie en een goede voorzet. Ik wist nog niet hoe hij ervoor stond, maar een half uur was de moeite waard. Je zag zijn dreiging.'