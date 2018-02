Opluchting in Woold: alles doet het weer

WOOLD - De bewoners van buurtschap Woold bij Winterswijk die sinds de storm op 18 januari zonder internet, telefoon en tv zaten, zijn weer aangesloten.

De bewoners waren ziedend op internetprovider KPN. Het bedrijf had volgens een bewoner toegezegd het probleem op 1 februari te verhelpen, maar dat gebeurde niet.

'De eerste week is overmacht, dat snap ik wel. Maar er is nog niemand geweest. De frustratie is enorm', vertelde een zichtbaar geëmotioneerde Henk Mennink. Hij is blij dat de problemen nu zijn opgelost. Zijn moeder heeft een persoonlijk alarm voor als ze valt en dat werkt nu ook weer. 'Dat geeft me een gerust gevoel', zegt Mennink.

'Hé, hij doet het weer'

Mennink ontdekte vrijdagavond dat alles weer werkte toen hij telefoon kreeg. 'Ik dacht, hé, hij doet het weer.' De Wooldenaar is blij dat hij weer online is, maar is teleurgesteld dat er pas actie is ondernomen door KPN toen Omroep Gelderland een reportage maakte over de gedupeerde bewoners. 'Het is jammer dat het op deze manier moet, maar gelukkig werkt alles weer.'

