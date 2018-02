De bever rukt op, maar is dat erg?

Weggedrukt tussen de A73, een woonwijk en een industriegebied in Nijmegen laat bijna elke avond een bever zich even zien. 'In eerste instantie dacht ik dat-ie heel bang zou zijn, maar hij is juist heel nieuwsgierig naar de hond toe.' Frank Geutjes laat elke avond zijn hond Sam uit langs de vaart bij de Smallesteeg. De bever zwemt dan vaak met ze op.

'Deze kenden we nog niet', zegt Jelmer Krom van Waterschap Rivierenland. 'Eerst zaten ze vooral in de uiterwaarden, maar we komen 'm ook steeds meer binnendijks tegen.'

Schade door de bever?

De bever is een beschermde diersoort, maar in Limburg worden ze nu afgeschoten. Vijftien jaar geleden werden ze juist uitgezet omdat er zo weinig van waren, maar op één plek in Limburg veroorzaken ze nu zoveel schade dat de provincie toestemming voor afschot heeft gegeven.

In Gelderland kan de bever ons weinig maken. 'In Limburg is het watersysteem echt anders dan hier', verklaart Jelmer Krom. 'Het rivierdal van de Maas en de beekdalen die daarop uitkomen, maar hier heb je echt een dijkgebied met polders en grote rivieren. Daar heb je afstromend water dat door een dam snel wordt geblokkeerd, maar dat zal je hier niet zo snel zien.'

Kroonstuk op de natuur

Dus het is wat het waterschap niet erg als de bever oprukt in Gelderland. Sterker: ze zijn er trots op. 'Met ons onderhoud willen we hier ruimte geven aan de natuur, en de bever geldt als het kroonstuk op de natuur. Het is echt heel leuk om te zien.'

