Eeuwenoude aflaat van Nijmegen naar Bonn

NIJMEGEN - Het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een eeuwenoude aflaat aan de stadsarchivaris van Bonn gegeven. Volgens de universiteit hoort het document in de Duitse stad thuis en niet in Nijmegen.

In het stuk perkament uit 1329 schenken twaalf bisschoppen namens paus Johannes XXII een aflaat aan bedevaartgangers die een tocht hadden gemaakt naar het klooster van Vilich, dat tegenwoordig een wijk in Bonn is. Een aflaat is een kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen voor zonden.

Hoe de aflaat in het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) is terechtgekomen, is een raadsel. Het stuk perkament kwam een paar jaar geleden tevoorschijn uit de collectie reststukken. Waarschijnlijk maakte het deel uit van een kloosterarchief of van een eigen collectie van een hoogleraar, wiens archief aan het documentatiecentrum werd geschonken.

Weinig middeleeuws handschriften bewaard gebleven

Het documentatiecentrum heeft het stuk aangeboden aan het archief in Bonn, omdat het niet past in de collectie dat zich richt op de geschiedenis van het Nederlands katholicisme na 1800.

De stadsarchivaris was er volgens het KDC blij mee. Er zijn maar weinig middeleeuwse handschriften bewaard gebleven als gevolg van een grote brand in de zeventiende eeuw en de vernielingen tijdens de Franse Revolutie. De aflaat wordt het pronkstuk op de open-archievendag die Bonn dit jaar organiseert.