Vitesse boekt pas derde thuiswinst dit seizoen: 2-0 tegen Groningen

EINDSTAND VITESSE - FC GRONINGEN: 2-0

90': Afgelopen!

90': Vier minuten extra tijd.

85': Matavz gaat eraf. Dit zullen voorlopig zijn laatste minuten zijn, dinsdag is zijn strafzaak en dan hoort hij hoeveel wedstrijden schorsing hij krijgt. Castaignos komt erin.

82': Iedereen kakt een beetje in hier. Het spel wordt minder van beide kanten.

75': Maikel van der Werff, mag net als vorige week, na zijn blessure weer wat minuten maken. Hij vervangt Bryan Linssen.

74': Oh, oh, oh. Wat een enorme kans voor FC Groningen weer. Veldwijk staat na een goede aanval helemaal vrij, maar schiet de bal naast. Vitesse ontsnapt weer.

67': En weer een goede voorzet van Beerens. Nu kopt Matavz de bal naast.

64': Beerens meteen met een goede voorzet richting Linssen, maar de linksbuiten kan de bal niet raak schieten.

57': Mitchell van Bergen gaat het veld verlaten. Roy Beerens, de nieuwe aanwinst van Vitesse gaat zijn debuut maken. Het is zijn terugkeer op de Nederlandse velden.

54': Bryan Linssen kan voorlopig weinig potten breken tegen zijn oude club FC Groningen.

46': We zijn weer begonnen!

45': Rust!

45': Op deze foto is te zien dat de bal over de doellijn ging.

44': Daar komt Vitesse op 3-0, althans dat denkt Kashia. Hij werkt de bal in twee instanties over de doellijn, maar volgens de grensrechter is hij niet over de lijn geweest. De herhaling laat zien dat dat wel zo is, dus de derde treffer is onterecht niet toegekend.

43': Goede kans nu weer voor Vitesse. Matavz stuurt Mount weg met een hakje, de middenvelder vindt Linssen die zijn schot gekeerd ziet worden door doelman Padt.

36': Een enorme kans voor Groningen, per toeval. Via de voet van Kashia komt de bal bij de geheel vrijstaande Tom van Weert, maar die weet in enorm kansrijke positie naast te mikken. Daar ontsnapt Vitesse.

31': GOAL! Van Bergen en Mount blijven elkaar goed vinden. Nu is het de jonge buitenspeler die de bal keurig inspeelt op Matavz, zo lijkt het. De spits doet een overstapje en Mount staat klaar om de bal binnen te schieten. Prima doelpunt van Vitesse.

26': Tim Matavz scoorde in Groningen tegen zijn oude club. Kan hij dat vandaag weer?

19': En dat had de 2-0 kunnen zijn voor Vitesse. Bryan Linssen krijgt een hoge diepe bal en probeert het met een lob over doelman Padt, maar de bal gaat naast.

17': Dat ziet er niet goed uit voor FC Groningen-speler Ludovit Reis. Hij moet het veld met een brancard verlaten.

15': Weer een goede aanval tussen de tieners Mount en Van Bergen, die elkaar telkens goed kunnen vinden. Maar het levert nog geen doelpunt op.

6': GOAL! Daar is de 1-0 al. Faye geeft een afgemeten voorzet en omdat de verdedigers nog voorin stonden door een vrije trap, stond Miazga nog klaar in het strafschopgebied. Matt Miazga kopt keurig raak.

1': We zijn begonnen. Vitesse speelt de eerste helft naar de fanatieke aanhang toe, iets wat onder sommige fans wordt beschouwd als een nadeel. We zullen zien.

19.58 uur: Er wordt iets geprobeerd met sfeer tijdens de opkomst. Of het helemaal werkt is de vraag, maar de spelers zijn er.

19.50 uur: Op de bank bij Vitesse zit ook de jonge Jesse Schuurman. Net zoals Julian Lelieveld, Thomas Oude Kotte, Mukhtar Ali, Navarone Foor, Luc Castaignos, Jeroen Houwen (die in Groningen zijn debuut maakte, zie foto) en Maikel van der Werff.

19.45 uur: Vitesse-aanwinst Roy Beerens is meteen de pineut. Hij moet in het midden staan tijdens de rondo.

19.40 uur: Mitchell van Bergen en de rest van Vitesse zijn druk bezig met de warming-up.

19.35 uur: Hilariteit voordat de spelers het veld op kwamen. FC Groningen-trainer Ernest Faber moet hard lachen om oud-FC Groningenspeler Bryan Linssen.

19.30 uur: FC Groningen - Vitesse eerder dit seizoen is vooral te herinneren als de wedstrijd waarin Fankaty Dabo een bizar eigen doelpunt maakte. Vanaf de zijlijn kreeg hij hem over zijn eigen keeper, Jeroen Houwen, heen.

19.25 uur: De beroepszaak tegen Tim Matavz, voor zijn elleboogstoot in de wedstrijd tegen sc Heerenveen, staat pas voor dinsdag gepland. Daardoor staat de spits ook vandaag weer in de basis bij Vitesse.

19.20 uur: Vitesse speelt in de volgende opstelling tegen FC Groningen.

Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Serero, Mount, Van Bergen, Matavz, Linssen.