Beschamend zwak NEC verliest weer uit, 1-0 in Emmen

EMMEN - NEC heeft na een beschamend zwak optreden in Emmen de derde uitwedstrijd op rij verloren. Het werd 1-0 en dat was dikverdiend.

EINDSTAND: 1-0

93e: Braken is nog dichtbij de 1-1.

92e: Vrije trap NEC, maar Kadioglu schiet in de muur.

90e: NEC krijgt nog vijf minuten extra om tde 1-1 te maken.

89e: Aanvoerder Mart Dijkstra toont als één van de weinigen af en toe nog wat gif.

88e: Ted van de Pavert naar de kant, Kevin Jansen komt er nog in.

87e: Geweldige voorzet van Jansen en Loen mist van dichtbij.

85e: Kadioglu krijgt ook geel na een overtreding en daar is hij boos over. Misschien ook een uiting van frustratie over de onmacht van NEC.

84e: Een mini kopballetje van Sven Braken, simpel gepakt door Telgenkamp.

83e: Als dit zo eindigt, heeft Lijnders in vijf wedstrijden al vaker verloren dan Bogers in achttien duels.

82e: Uitsupporter van NEC zijn is in 2018 geen pretje.

80e: Jari Schuurman mag er nog in, dat gaat ten koste van Mo Rayhi, die ook niet gelukkig speelde.

78e: Ondanks de wanprestatie blijft NEC waarschijnlijk koploper, want ook Fortuna staat met 2-0 achter. Maar Jong Ajax kan er maandag dan wel overheen gaan, al spelen die mee voor spek en bonen en niet om promotie.

76e: NEC twittert zelf nauwelijks en daar is ook een reden voor.

75e: Michael Heinloth probeet als rechtsback wat aanvallende impulsen te geven.

73e: Het is nog altijd wachten op een serieuze doelpoging van NEC.

70e: De beste man van het veld speelt niet voor NEC. Het is Anco Jansen, de voormalige Graafschapper.

66e: Pepijn Lijnders met zijn assistent en voorganger Adrie Bogers.

62e: De laatste twee keer dat NEC hier speelde kwam Emmen ook op voorsprong. Maar toen werd het beide malen 1-3. Dat lijkt er nu niet in te zitten.

60e: NEC speelt nu wel op de helft van de tegenstander. Maar nog altijd geen kansen. En een gele kaart voor Wojciech Golla.

57e: Daar is Sven Braken, hij vervangt Arnaut Groeneveld. Zijn rentree liep nog niet zoals hij dat wilde.

52e: Een vrije trap van Kadioglu levert ook niks op.

51e: Een kritische analyse op Twitter:

49e: Hij maakte twee hattricks op rij, maar daarna staat Anass Achahbar al drie-en-een-halve wedstrijd droog.

46e: De tweede helft begint, vooralsnog zonder wissels bij NEC.

De mascotte van Emmen is mogelijk ontsnapt uit Wildlands, de bekende dierentuin hier. Maar hij heeft het in ieder geval wel naar zijn zin.

45+1: Het is rust na een dramatische eerste helft van NEC. Copy Paste Oss en Almere.

45e: Ook Ferdi Kadioglu kan maar weinig uitrichten.

41e: "Je merkt op de training dat de motivatie en de competitiviteit top is", zei Lijnders gisteren. In de wedstrijd komt dat voorlopig niet terug. Emmen scoort ondertussen, maar het is buitenspel.

40e: Groeneveld krijgt een gele kaart voor een overtreding op Bijl.

38e: Clubtopscorer Sven Braken loopt zich al warm.

31e: Het is ronduit onthutsend wat NEC laat zien sinds de 1-0. Emmen tikt de bal eenvoudig rond.

29e: Pepijn Lijnders heeft voorlopig een uitcomplex en een kunstgrascomplex.

27e: Emmen is duidelijk de betere ploeg. De 2-0 is dichterbij dan de gelijkmaker.

24e: Verdonk is weer terug.

22e: Calvin Verdonk wordt aan de kant behandeld. Het is de vraag of hij door kan spelen.

18e: Anco Jansen (ex-De Graafschap) probeert het met een vrije trap in de korte hoek, maar Delle doorziet dat.

17e: Na de 1-0 is NEC de weg kwijt. Ook Arnaut Groeneveld komt nauwelijks in het stuk voor.

15e: Delle schrikt van een terugspeelbal en het loopt maar net goed af voor de Franse doelman.

9e: Een steekpass op Bannink en doelman Joris Delle blijft staan en dan is het 1-0.

7e: NEC heeft nog geen echte kansen, maar is wel dreigend.

3e minuut: NEC zet meteen druk zoals trainer Pepijn Lijnders dat graag ziet.

20.00 We gaan eraan beginnen.

19.56 Sfeerrijk Meerdijk wordt het hier genoemd. Maar voorlopig is de meeste sfeer in het uitvak.

19.54 Een kolderiek karretje kart rond over het kunstgras.

19.51 De spelers gaan nog even de kleedkamer in.

19.47 Onder Pepijn Lijnders verloor NEC beide uitwedstrijden. In Oss met 3-0 en in Almere met 3-2. Beide malen op kunstgras en dat is ook vanavond weer de ondergrond.

19.45 De voorsprong van koploper NEC op Fortuna is twee punten. Het was eerder dit seizoen al eens zeven punten.

19.43 Nijmegenaar Youri Loen is een vaste waarde bij FC Emmen.

19.40 Trainer Pepijn Lijnders maakt pret met teammanager Muslu Nalbantoglu.

19.36 Arnaut Groeneveld heeft er zin in. Hij was dit seizoen al goed voor vijf doelpunten en negen assists in dertien wedstrijden.

19.25 De spelers van NEC zijn begonnen aan de warming up.

19.15 Bij de laatste wedstrijd van NEC in Emmen maakte Sven Braken twee doelpunten. Nu begint de spits op de bank.

19.12 Emmen versloeg vorige week koploper Fortuna Sittard en hielp daarmee indirect NEC. En dat weten ze hier ook.

19.08 NEC was hier vorig jaar ook al twee keer. In de play-offs en in de beker werd met 3-1 gewonnen.

19.05 Het is nog leeg op Sfeerrijk Meerdijk.

19.02 De opstelling is dus als volgt: : Delle; Heinloth, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Achahbar, Groeneveld.

19.00 NEC speelt met Arnaut Groeneveld in de basis. Hij maakt zijn rentree na ruim twee maanden. De vleugelspits is sneller dan voorzien hersteld van een rugblessure.