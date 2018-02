Hallo allemaal, daar is-ie dan toch: de Luizenmoedervideo van de Gebroeders Rossig

WIJCHEN - Eerst wel, toen weer niet en nu toch weer wel. De Gebroeders Rossig hebben uiteindelijk, op veler verzoek, toch een videoclip opgenomen bij hun carnavalshit van 'De Luizenmoeder'.

De Gebroeders Rossig uit Wijchen deden vorige week nog een oproep bij Omroep Gelderland. Ze zochten een school waar ze een clip op konden nemen voor de hit Hallo allemaal, uit De Luizenmoeder.

Zo'n 200 scholen gaven aan dat de Gebroeders van harte welkom waren. Maar door het enorme succes van het liedje konden de vier geen tijd vrijmaken voor de opnames. En dus leek het erop dat er geen videoclip meer gemaakt zou worden.

De Viersprong de gelukkige

In De Week van Gelderland lieten Donnie, Ronnie, Sjonnie en Tonnie vrijdag weten dat ze toch een gaatje hebben gevonden in hun agenda en dat er tóch een clip is opgenomen. En dat is gebeurd bij basisschool De Viersprong in Wijchen.

Juf Ank, die de Gebroeders ook graag in de clip hadden gezien, speelt niet mee in de clip.

Het resultaat is hier te zien:

Zie ook: