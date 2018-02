Deel dit artikel:











Ruim 700 mutsjes voor jarig Moeder & Kind Centrum Foto: Marloes Nijkamp

HARDERWIJK - Ze hebben al een eerste lading van 724 mutsjes binnen en ze verwachten er nog wel zo'n 700 te krijgen. De Facebookactie van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk voor het Moeder & Kind Centrum slaat enorm aan. De afdeling bestaat vijf jaar en er werd bedacht dat ter ere hiervan het wel leuk zou zijn als mensen mutsjes zouden haken of breien voor de baby's die in het centrum verblijven.

Maar dat dit zo enorm zou aanslaan, had het ziekenhuis niet verwacht. 'Ik heb er een nieuwe dagtaak bij gekregen', zegt Marloes Nijkamp van St Jansdal. 'Samen met een collega heb ik ze in het ziekenhuis allemaal gewassen.' Luister hier naar het gesprek met Marloes Nijkamp (de tekst loopt door onder de audio) Er was één eis: ze moeten van 100 procent katoen zijn. Het aanbod is heel divers, zegt Nijkamp. 'De mooiste creaties komen voorbij. Verschillende kleurtjes, echte feestpuntmutsen, met autootjes, bloemetjes, lieveheersbeestjes... Van alles komt er binnen.' (de tekst loopt door onder de foto) Foto: Marloes Nijkamp Deze maandag wordt het eerste mutsje overhandigd. Dat gebeurt door de nu 5-jarige Gijs, de eerste couveusebaby in Harderwijk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl