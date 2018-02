NUNSPEET - Militairen van de Koninklijke Landmacht oefenen van 5 tot en met 8 februari weer op de Veluwe. Ze doen dat vooral in het donker.

De militairen oefenen in het gebied tussen Wezep, Nunspeet en Olst. Ze verplaatsen zich met voertuigen tussen de diverse oefenterreinen over verharde wegen.

De eenheid is gespecialiseerd in het maken van bouwkundige constructies in, op en rondom water.