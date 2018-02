Deel dit artikel:











Gebreide trui suf? Welnee, juist hartstikke hip Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is Warme Truien Dag: een jaarlijkse terugkerende dag waarop de verwarming een graadje lager gaat en het de bedoeling is dat je een warme trui aantrekt, want dat is beter voor het milieu. Maar ja, staat dat dan niet suf, zo'n dikke gebreide trui?

'Welnee!', zegt Marijke Lennards van breiwinkel Recht & Averecht in Arnhem. In haar winkel vind je alles wat met breien te maken heeft: wol, naalden, breipennen en natuurlijk breiboeken. En die staan volgens Lennards vol met 'het hippere breiwerk': 'Jurken voor mannen, truien met extra lange mouwen, van die oversized truien die veel jonge meisjes nu dragen met een legging.. Dat is echt hip!' Bekijk hieronder de reportage: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl