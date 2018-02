'Lynchpartijen zoals deze verwoesten levens'

ARNHEM - Forensisch psycholoog Ernst Ameling roept in het programma 'De Week van Gelderland' op om nooit meer foto's en persoonlijke gegevens van verdachten te plaatsen op social media. 'Zeker niet als er nog geen rechtszaak is geweest.' Hij doet dat naar aanleiding van de onlineklopjacht op een vermeende pedofiel uit Arnhem.

De Facebookpost van de Arnhemse Antoinette de Boer waarin ze de foto laat zien van een man die in een uitzending van het SBS-programma Undercover in Nederland sekscontact zoekt met een 10-jarig meisje is meer dan 50.000 keer gedeeld. De Arnhemse man, die nog niet door een rechter veroordeeld is, maar door het Openbaar Ministerie is aangeklaagd voor grooming en het bezit van kinderporno, zit sindsdien ondergedoken. Forensisch psycholoog Ernst Ameling, die veel werkte met pedofielen en pedoseksuelen roept mensen op om nooit meer foto's te plaatsen van vermeende pedofielen.

'Deze man is alles kwijt'

Ameling hoopt dat mensen beseffen wat ze aanrichten. 'Wat hij ook van plan was en wat wij daar ook allemaal van vinden. Voor deze man is het desastreus wat er nu gebeurt. Hij is zijn gezin kwijt, zijn werk kwijt en kan niet meer in de buurt komen waar hij woont. Je bent verdoemd voor je leven en je moet in het buitenland gaan wonen.'

En dat is niet het enige, zegt Ameling: 'Mocht hij in de gevangenis terechtkomen, dan moet hij daar ook beschermd worden. Dit zijn publieke lynchpartijen.' Ameling vindt dat de rechter zich nu eerst moet uitspreken over de zaak. 'Maar deze man is nu al veroordeeld en niemand is voor 100 procent slecht. Dus ook deze man moet een tweede kans krijgen. Ook al zou hij veroordeeld worden.

Antoinette de Boer diende Ameling van repliek door te zeggen dat de man een gezin verwoest. 'Bovendien kwam hij voor zijn werk nog gewoon bij mensen thuis met kinderen. Dat kan toch niet? '

'Politie deed niet veel'

De moeder van de 10-jarige Charissa, het meisje waarmee de Arnhemmer volgens Undercover in Nederland een seksafspraak probeerde te maken zegt dat ze niet achter het delen van zijn foto staat. Wel staat ze nog steeds achter haar keuze om contact te zoeken met SBS6. 'We zijn uiteraard naar de politie gestapt. Maar de politie deed er niet echt veel mee.'

Daarom werd Alberto Stegeman ingeschakeld en hij ontmaskerde de Arnhemmer als groomer. De uitzending heeft veel impact op het Haarlemse gezin. Esmeralda Piers, de moeder van Charissa: 'Na de uitzending komt er van alles op ons af. Positieve en negatieve reacties. Maar toch zit de schrik er ook nog wel een beetje in. Je wil er niet over nadenken wat er gebeurd was als er niet was ingegrepen.' Met de 10-jarige Charissa gaat het volgens haar moeder goed.

De politie in Haarlem bevestigt dat de ouders van Charissa contact hebben opgenomen met de politie. 'De eerste melding van de moeder kregen we via een bericht op Facebook. Dat was voordat Alberto Stegeman door de ouders werd ingeschakeld', reageert woordvoerder José van Dijk van de politie Noord-Holland. 'We hadden na die melding kunnen doorpakken, maar dat is niet gebeurd.'

Politie: meld urgente zaken niet via social media

Van Dijk legt uit dat de politie via sociale media als Twitter en Facebook heel veel meldingen krijgt. 'We kunnen van die berichten niet altijd goed inschatten of die urgent zijn of juist als grap zijn bedoeld. Dat komt mede doordat we de identiteit van de melder vaak niet kunnen vaststellen.'

Veel gebruikers van sociale media gebruiken niet hun echte naam. Van Dijk: 'Daarom zeggen we: hebt u een serieuze klacht of melding, doe dat niet via Facebook, maar bel ons via 0900-8844 of gebruik het meldingsformulier op www.politie.nl.' Volgens de woordvoerster is de kwestie door de politie in Haarlem geëvalueerd. Ze benadrukt blij te zijn met de inzet van programmamaker Alberto Stegeman en diens team van Undercover in Nederland en dat de verdachte is aangehouden.

'Iedereen verdient tweede kans'

Forensisch psycholoog Ernst Ameling hoopt dat mensen ophouden met lynchpartijen als deze. 'We leven in een rechtsstaat. Doe dit dus nooit. Online lynchpartijen verwoesten levens. Nog voor er recht gesproken is.'

Mocht de man toch een straf krijgen, zegt Ameling, dan is het wel van groot belang hem goed in de gaten te houden. 'Je moet pedofielen goed in de gaten houden, want er is een hoge recidivekans. Toch moeten ze uiteindelijk een tweede kans krijgen.' Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt. Het Openbaar Ministerie is nog bezig met het onderzoek.

