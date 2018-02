Politie stuit op wapens na arrestatie inbreker

EDE - De politie in Ede heeft na de aanhouding van een inbreker een wapenvondst gedaan. Dat meldt ze op Facebook.

Het Edese woninginbrakenteam hield de inbreker eerder aan. Tijdens het verhoor vertelde de verdachte dat hij had ingebroken in een woning waarvan hij had gehoord dat er een groot aantal wapens zouden liggen.

Probleem: de man kon de wapens niet vinden.

Aangifte opnemen

Agenten waren, zo legt een Edese wijkagent telefonisch uit, bij de woning geweest om aangifte van inbraak op te nemen. 'Nee, we hebben toen geen wapens gevonden. We hebben namelijk niet gezocht. We waren er slechts voor de aangifte', zegt hij.

De bewoner keek dan ook vreemd op toen agenten nog een keer bij hem op de stoep stonden. 'De bewoner schrok, maar begreep uiteindelijk wel waarvoor we kwamen.'

Veel soorten wapens

Binnen stuitte de politie op onder meer drie vlindermessen, twee boksbeugels, een ploertendoder, drie imitatievuurwapens en een gasalarmpistool.

De wapens zijn inbeslaggenomen, tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt.