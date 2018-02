Gelredag 24 februari: Museum het Valkhof Nijmegen

NIJMEGEN - De Gelredag van zaterdag 24 februari staat helemaal in het teken van de Vrede van Nijmegen! De Ridders van Gelre heten u van harte welkom in Museum het Valkhof. Er zijn rondleidingen, u zelf onderhandelen in het Vrede van Nijmegenspel en een klein aantal bezoekers krijgt de kans om het restauratie-atelier van het museum te bezoeken. Van 10 tot 12 is het museum gratis toegankelijk.

Ook nemen gidsen van het Nijmeegse Gilde u vanuit het museum mee naar het Stadhuis. Want daar, in de Trêveszaal, is de Vrede van Nijmegen gesloten. De gidsen geven u een uitgebreide toelichting op de plek waar het gebeurd is.

De Vrede van Nijmegen voor dummies

We schrijven 1678, er moest vrede gesloten worden tussen het Frankrijk van Lodewijk de Veertiende en het Holland van Willem de Derde. En omdat Gelre van oudsher het belangrijkste van de zeven provinciën was, kan dat maar op één plek plaatsvinden: in Nijmegen, de belangrijkste stad van Gelre op dat moment.

De stad stond twee jaar bol van de activiteiten. Niet alleen tussen Nederland en Frankrijk werd vrede gesloten, maar tussen allerlei Europese landen. Ook het Duitse Rijk, Engeland, Spanje en Zweden hadden delegaties in Nijmegen rondlopen. Er waren grote feesten, bals en partijen. En dat twee jaar lang. Het was de eerste keer dat er een internationale vrede plaatsvond. Dat gebeurt nu in New York of Génève door de Verenigde Naties.

In het stadhuis en in het museum hangen wandtapijten herinneren die speciaal zijn gemaakt voor de vredesonderhandelingen. Ze waren nodig om het stadhuis mooier te maken, maar ook om het gebouw warm te houden.

Ontdek alles over de Vrede van Nijmegen en kom op 24 februari naar Museum het Valkhof.