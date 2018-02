Na stormschade: 'Fijn hoor, de burgemeester, maar liever iemand met werkhandschoenen'

'Vreselijk', zegt Bruls terwijl hij door het huis van Danny en Sabine Heiming loopt. Hun woning heeft zoveel waterschade opgelopen dat vrijdag alle meubels eruitgehaald worden en vochtvreters en drogers erin gaan.

Danny Heiming: 'Het is fijn dat de burgemeester zijn medeleven komt tonen, maar ik had liever iemand gehad met twee werkhandschoenen aan.' Het duurt de bewoners van het huizenblok met vijf woningen allemaal veel te lang. De storm is al twee weken geleden en pas eergisteren is het dak gemaakt. Ondertussen was er al zoveel regenwater de huizen ingelopen dat de meeste woningen onbewoonbaar zijn.

Foto: Omroep Gelderland

Helemaal nat

'Kijk die muur', zegt Heiming tegen de burgemeester als hij hem rondleidt door zijn lege huis. 'Helemaal nat. Het laminaat kunnen we allemaal weggooien; al het behang is er af.' Heiming bivakkeert met vrouw en dochtertje van twee jaar op vakantiepark De Groene Heuvels in Ewijk, net als de buren. 'En dat voelt echt niet als vakantie. We moeten nu erg ver reizen naar het werk en worden van huisje naar huisje verkast.'

Hart onder de riem

Volgens de burgemeester duurt het allemaal zo lang omdat er eerst asbest werd gevonden, daardoor konden de bouwvakkers niet meteen aan de slag, en omdat de vijf woningen allemaal bij een andere maatschappij verzekerd zijn.

Bruls: 'Maar die vijf huizen hebben wél één gezamenlijk dak, dus dat maakt de boel gecompliceerd. In principe kunnen wij als gemeente niet veel doen; de bewoners moeten het met de verzekeraars regelen, maar wellicht dat wij hierin kunnen bemiddelen. En verder ben ik hier vooral om ze een hart onder de riem te steken.'

