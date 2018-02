De Graafschap verpulvert Jong FC Utrecht dankzij Tissoudali

DOETINCHEM - De Graafschap heeft vrijdag een monsterzege geboekt. Op De Vijverberg was de ploeg van trainer Henk de Jong met liefst 7-0 te sterk voor Jong FC Utrecht. Grote man was Tarik Tissoudali met drie assists en een doelpunt. Door de zege stijgen de Doetinchemmers naar de achtste plek in de Jupiler League.

EINDSTAND 7-0

90e. En de 7-0! Tissoudali bekroont zijn wedstrijd met een doelpunt. De scheidsrechter fluit meteen voor het eindsignaal.

89e. Nog een goede kans voor Serrarens. Hij speelt zich goed vrij en schiet, maar de bal gaat via keeper Nijhuis over het doel.

81e. 6-0! Serrarens legt hem goed terug en geeft El Jebli een niet te missen kans.

79e. Laatste wissel bij De Graafschap. Bart Straalman gaat eruit. Voor hem komt Myenty Abena (ex-FC Utrecht) erin.

76e. Wat een actie van invaller El Jebli! Hij plukt de bal uit de lucht en haalt daarna vernietigend uit. Zijn geplaatste schot gaat maar net naast het doel van keeper Nijhuis.

73e. Wissels aan beide kanten:

67e. De Graafschap lijkt het wel prima te vinden en laat Jong FC Utrecht de bal hebben. Toch krijgt Tissoudali een goede kans, maar zijn schot verdwijnt via keeper Nijhuis over de achterlijn. De kopbal uit de corner van Lars Nieuwpoort wordt van de lijn gehaald.

64e. Robert Klaasen probeert het met een hard schot van afstand. Zijn bal is een prooi voor keeper Nijhuis.

60e. Eerste wissel bij De Graafschap. Aanvoerder Nieuwpoort gaat eruit, Kevin van Diermen vervangt hem. Bij Jong FC Utrecht komt Rick van der Meer erin voor Shayne Pattynama.

56e. En snel de 5-0! Diemers wordt weer diep gestuurd door Tissoudali en blijft kalm voor zijn hattrick.

53e. Doelpunt De Graafschap! Diemers wordt in het zestienmetergebied onderuit gehaald. Serrarens schiet hard de 4-0 binnen.

46e. Meteen een grote kans voor de thuisploeg. Jord Tutuarima geeft voor, spits Serrarens schiet. Zijn schot wordt gered door Nijhuis.

45e. Geen wissels bij De Graafschap. Wel eentje bij Jong FC Utrecht. Junior van der Velden is in de kleedkamer achtergebleven. Voor hem is Ruben Hoogenhout in het veld gekomen.

RUSTSTAND 3-0

45e. Diemers scoort bijna een hattrick. Zijn vrije trap wordt uit het doel getikt door Nijhuis.

42e. 3-0 De Graafschap! Na een flitsende counter tikt Van Mieghem de 3-0 tegen de touwen. Het voorwerk werd gedaan door (weer) Tissoudali en Fabian Serrarens.

41e. Bednarek houdt De Graafschap op de been. Met een katachtige redding voorkomt hij dat Odysseus Velanas van dichtbij scoort.

40e. Een heerlijke wedstrijd tot dusverre op De Vijverberg. Beide ploegen willen aanvallen waardoor er veel ruimte achter de verdediging ligt EN er dus veel kansen komen.

38e. Het spelt golft op en neer. Nu raakt De Graafschap weer de paal via Tissoudali. Het blijft 2-0 voor de thuisploeg.

37e. Centimeters naast gaat de kopbal van Jong FC Utrecht-spits Mohammed Mallahi. De Graafschap mazzelt.

34e. Loukili is de gevaarlijkste man aan de kant van Jong FC Utrecht. Hij passeert ook nu weer twee man alsof ze er niet staan, maar Bednarek is alert.

28e. 2-0 De Graafschap!! Weer scoort Diemers na een slimme steekpass van Tissoudali.

26e. En nu een enorme kans voor Jong FC Utrecht. Sylla Sow slalomt zich op de achterlijn langs twee spelers, maar zijn schot gaat via een De Graafschap-been over. De corner levert (weer) niets op.

25e. Bijna de 2-0. Weer een goede bal op Van Mieghem, die de bal op de buitenkant van de paal mikt. Daardoor blijft het 'slechts' 1-0.

18e. Weer een grote kans voor De Graafschap. Van Mieghem krijgt de bal op de rand van de zestien, maar zijn schot belandt in de handen van keeper Nijhuis.

17e. DOELPUNT DE GRAAFSCHAP! Een diepe bal van Tissoudali belandt bij Mark Diemers, die Jong FC Utrecht-keeper Thijmen Nijhuis kansloos laat: 1-0.

15e. Weer redt Bednarek De Graafschap. Deze keer op een schot van zo'n 30 meter van Loukili. De corner levert niets op voor de bezoekers.

10e. Jong FC Utrecht mist een penalty! Filip Bednarek stopt de bal van FC Utrecht-speler Karim Loukili. Aanvoerder Sven Nieuwpoort kreeg geel voor de overtreding voorafgaand aan de pingel

6e: Eerste - soort van - kans is voor De Graafschap. Daryl van Mieghem gaat op avontuur en besluit van grote afstand uit te halen. Zijn schot gaat hoog over.

4e minuut: Het begin is van beide kanten rommelig. Veel balverlies en nog geen grote kansen.

20.00 uur: De wedstrijd is begonnen!

19.55 uur: De kids verwelkomen de spelers - zoals elke thuiswedstrijd - met grote vlaggen.

19.45 uur: Onder toeziend oog van een nog vrij leeg De Vijverberg zijn de spelers bezig aan de warming-up.

19.30 uur: Het is nog rustig in het stadion.

19.15 uur: Om geen 'Utrecht-Ajax'-toestanden te krijgen met de grasmat is er een duidelijke waarschuwing geplaatst in De Vijverberg.

19.00 uur: De opstelling van De Graafschap is zoals verwacht. Dus Tissoudali start in plaats van El Jebli.

18.45 uur: De ploeg van trainer Henk de Jong speelde dit seizoen vijf keer tegen een 'Jong'-team. Van deze wedstrijden wonnen de Doetinchemmers er drie en werd er één gelijkgespeeld. Alleen de thuiswedstrijd tegen Jong PSV twee weken geleden eindigde in een nederlaag (2-3).

18.30 uur: Bij de thuisploeg start nieuweling Tarik Tissoudali meteen in de basis. De linksbuiten wordt gehuurd van het Franse Le Havre en speelde de eerste seizoenshelft voor VVV Venlo. Hij verdringt Youssef El Jebli, die dus op de bank begint.

18.15 uur: De Graafschap is slecht uit de winterstop gekomen. De Doetinchemmers wonnen slechts één van de drie wedstrijden, vorige week in Maastricht tegen MVV (1-3). Opvallend is wel dat de ploeg in alle drie de wedstrijden minimaal twee keer scoorde. Tegen Cambuur (3-2 verlies) en Jong PSV (2-3 verlies) leverde dit helaas niets op.

18.00 uur: Vermoedelijke opstelling De Graafschap: Bednarek; Straalman, S. Nieuwpoort, L. Nieuwpoort, Tutuarima; Klaasen, Diemers, Olijve; Van Mieghem, Serrarens, Tissoudali.

17.45 uur: Bij De Graafschap wordt ook buiten het stadion nog hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor vanavond.