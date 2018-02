Alles aan Amphion is top, behalve de gevel

DOETINCHEM - De gevel van 'Theater van het Jaar' Amphion in Doetinchem is directeur Charles Droste een doorn in het oog. De juridische strijd rondom het opknappen van de gevel heeft al een half miljoen euro gekost en de kwestie is nog steeds niet opgelost.

'We zijn het beste theater van Nederland, maar als je vraagt wat er niet goed gaat: dan is dat het juridische getouwtrek over de gevel.' Dat zei directeur Charles Droste in De week van Gelderland.

Het steekt de directeur dat er zoveel geld in het conflict wordt gestoken, terwijl dat ook in veel nuttiger dingen geïnvesteerd kan worden. De gevel van het Doetinchemse theater staat al vier jaar in de steigers, maar een conflict met meerdere partijen die betrokken zijn bij het opknappen van de gevel zorgt ervoor dat op dit moment vooral juristen aan het werk zijn rondom de verbouwing.

Nieuw publiek aanboren

Een ander minpuntje van het theater is volgens Droste dat hij nog te veel 'vraaggericht' programmeert. 'We hebben een hele hoge bezettingsgraad, daarom komen artiesten hier. Dat komt omdat ik heel erg kijk naar wat mensen willen zien. Het gevaar is dan dat je misschien te weinig nieuwe dingen programmeert en dus ook geen nieuw publiek trekt. Dat kan nog wel wat beter.'

Toch is het vooral hosanna bij het theater. 'Deze prijs is toegekend door artiesten en hun management. Dus we zijn enorm vereerd. Iedereen speelt hier graag en veel bekende theatermakers doen bij ons televisieopnames. Dat komt omdat we altijd vol zitten en we een ontzettend fijn publiek hebben', zegt Droste. 'Onder anderen Paul de Leeuw, Karin Bloemen en de Ashton Brothers hebben afgelopen jaar bij ons televisieopnames gemaakt.'

Achterhoek te ver voor premières

Ondanks het fijne publiek en de gastvrijheid zijn er maar weinig premières in Amphion. 'Dat komt toch omdat de Achterhoek voor het journaille ver weg is. Dus kiezen theatermakers vaak voor een première in de Randstad. Maar ja, iedereen weet dat het van Amsterdam naar Doetinchem verder is dan van Doetinchem naar Amsterdam. We doen daar niet moeilijk over.'

Cabaretier Bert Visscher heeft komende week wel de première van zijn nieuwe show in Doetinchem. Droste denkt dat dit komt omdat Visscher aandacht van de media niet meer nodig heeft. 'Hij gunt ons gewoon die première. Hij kan dat ook doen, want hij is niet afhankelijk van recensies.'

