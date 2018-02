VIDEO: Bever onderweg naar supermarkt

Normaal gesproken zijn bevers erg schuw, maar deze bever liep rustig over het parkeerterrein van de Jumbo. Daan kwam net terug van het sporten. 'Ik liep naar buiten in de richting van mijn auto. Ik zag daar iets lopen. Eerst dacht ik dat het een hond was of zo, maar toen ik dichterbij kwam zag ik dat het een bever was.'

Op de beelden is te zien dat de bever richting de Jumbo loopt en naar binnen kijkt. Volgens Daan is de bever niet binnen geweest. 'Het was al kwart over negen en de Jumbo gaat hier om acht uur dicht.' Uiteindelijk liep de bever naar de Nijverheidsstraat.

De beelden van de bever.