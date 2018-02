Deel dit artikel:











Iets minder bezoekers recreatieplassen Leisurelands Publiek tijdens Emporium. Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - De recreatieplassen van Leisurelands zijn in 2017 door 5,9 miljoen mensen bezocht. Het Arnhemse bedrijf is eigenaar van 20 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg. In 2016 werden die door een recordaantal van ruim 6 miljoen bezoekers bezocht.

Leisurelands spreekt nu van een 'bovengemiddeld jaar'. Mei en juni waren prima met veel zomerse en enkele tropische dagen, maar de maanden juli en augustus vielen enigszins tegen, stelt het bedrijf. In september waren er zelfs nul zomerse dagen. Naast de stranden en de ligweiden zijn de vele festivals als Emporium, Dreamfields Festival, Down the Rabbit Hole, Ground Zero, Strong Obstacle Run en Keramisto publiekstrekkers. Ook kan er in de gebieden van Leisurelands gewandeld en gefietst worden. Zie ook: Nog nooit zoveel bezoekers voor Leisurelands Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl