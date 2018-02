Brand snackfabriek ontstond in pindakaashal

DOETINCHEM - De brand die vrijdagochtend woedde bij het bedrijf Intersnack in Doetinchem is ontstaan in de hal waar pindakaas gemaakt wordt. Het apparaat dat pinda's roostert, vatte vlam. Dat zegt directielid Harry Homs.

Het vuur in de snackfabriek, die producten maakt voor POM-BÄR, Chio en veel huismerken, ontstond rond 6.45 uur, even na negenen werd het sein brand meester gegeven. Sinds 10.30 uur kan de fabriek weer betreden worden en zijn personeel, schoonmakers en experts bezig de schade op te nemen en de boel schoon te maken. Op het eerste oog valt de schade enigszins mee volgens het directielid: 'Er is vooral waterschade en wat rookschade.'

Maandag weer in bedrijf

Toen de brand ontstond is de volledige productie meteen stilgelegd. En dat blijft zo tot maandag: er moet schoongemaakt worden en orde op zaken worden gesteld. Homs: 'Toen we weer naar binnen konden, zijn we eerst de banden gaan 'schoondraaien', zorgen dat alles wat op dat moment op de band lag vernietigd wordt. Zo weten we zeker dat we maandag weer aan de slag gaan met 100 procent veilig materiaal.'

'Mouwen opstropen en schoonmaken'

Het opruimen van de fabriek duurt dus nog tot maandag en gebeurt deels door het personeel. Homs is 'ongelooflijk trots' op zijn werknemers. 'Er is heel adequaat gehandeld doordat zelf de handmelder ingedrukt is. De ontruiming is heel rustig verlopen. We zijn opgelucht dat er geen ongelukken gebeurd zijn.'

Terwijl de brand geblust werd, heeft het personeel gewacht in de kantine. Toen het sein brand meester kwam, wilden de werknemers volgens het directielid meteen aan de slag: 'Volgens goed Achterhoeks gebruik: mouwen opstropen en schoonmaken.'

