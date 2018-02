Deel dit artikel:











Stier belandt in sloot langs A12 Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

ZEVENAAR - Een stier is vrijdagmiddag in een sloot beland langs de A12, net na knooppunt Oud-Dijk richting Arnhem. Volgens een omstander is het dier uit een rijdende trailer in de sloot beland.

De stier is door de brandweer uit de sloot gehaald. Een dierenarts heeft het beest verdoofd, waarna het kon worden meegenomen. De stier maakt het goed, weet de ANWB. De rechterrijstrook van de A12 werd afgesloten tussen de Duitse grens en Zevenaar. De vertraging liep op tot een half uur. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl