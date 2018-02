Advocaat van directielid De Graafschap roert zich: 'Ze is intens diep geraakt'

DOETINCHEM - Het conflict tussen De Graafschap en de directeur commercie en marketing loopt hoger op. De club wil af van Martine Zuil en heeft ontslag aangevraagd. Het kamp Zuil reageert nu voor het eerst. 'De directie heeft haar intens diep geraakt.'

door: Richard van der Made

De Graafschap zegt dat de club geprobeerd heeft om middels een 'zachte landing' afscheid te kunnen nemen. Beide partijen kwamen financieel echter niet tot elkaar. Volgens de directie is er geen enkel vertrouwen meer op de werkvloer in Zuil. Medewerkers van de club laten dat geluid ook horen.

Te veel leidinggevenden

Daarnaast heeft algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp kort na zijn komst vorig jaar geconcludeerd dat er op commercie te veel leidinggevenden zitten. 'Dat staat niet in de verhouding tot de kleine kantoororganisatie (14 medewerkers, RvdM) die wij hebben', aldus Ostendorp. Hij heeft nu op economische gronden het ontslag aangevraagd bij het UWV, omdat De Graafschap er financieel allesbehalve rooskleurig voorstaat.

Blauw bloed

Probleem voor De Graafschap is dat Zuil beschikt over een contract voor onbepaalde tijd en niet van plan is te wijken. Advocaat Pieter van den Brink is fel en spreekt van een bijzonder geval. 'Dit is een klassiek drama over gevoel in een zakelijke wereld. Het gaat deze vrouw namelijk helemaal niet om geld. Op eer en glorie zit ze ook niet te wachten. Zij wil gewoon bij De Graafschap werken en heeft er drie jaar lang al haar energie ingegooid. Een klacht was er nooit. Er stroomt blauw bloed door haar lichaam. Ze houdt van die club. Het is haar leven.'

Foto: Omroep Gelderland

'Alle reacties zijn exit'

Volgens Van den Brink kwam de melding dat De Graafschap van zijn cliënt af wilde, als een volslagen verrassing. 'De nieuwe directeur heeft een rondje gemaakt op de werkvloer en uit het niets zei hij 'we moeten er mee stoppen'. Zuil herkent zich niet in de argumenten die Ostendorp aanvoert. Ze zegt hem dat ze dan graag andere activiteiten voor de club wil verrichten.

Van den Brink: 'Ze is gewoon echt bereid een deel van haar leidinggevende taken te laten vallen. Ze heeft aangeboden andere dingen te organiseren. Ze wil een stap terugdoen, maar op alles wat wij zeggen komt slechts één antwoord: Exit. Er is geen enkele bereidheid de samenwerking voort te zetten.'

Ingestort

Zuil en haar advocaat denken begin januari dat er misschien toch nog een oplossing komt, maar een uur voor de nieuwjaarsreceptie op stadion De Vijverberg krijgt ze slecht nieuws. 'Het aanvraagformulier was al ingediend, maar dat was zonder onderbouwing. Dan staat de club sterker als ze later ziek zou worden. Nu kreeg ze plotseling vlak voor die receptie te horen dat alles in gang was gezet. Toen is ze ter plekke volledig ingestort.'

Diep geraakt

'Martine is om medische redenen niet in staat haar verweer te voeren', zegt de advocaat. 'De opstelling van de directie heeft haar zo intens diep geraakt dat ze op dit moment volledig opgebrand thuis zit. De Graafschap is al 25 jaar haar grote liefde en lange tijd de enige reden om zich vanuit het Rotterdamse in Gelderland te vestigen.'