RTV Nunspeet organiseert The Passion

NUNSPEET - Op het marktplein van Nunspeet wordt vrijdagavond 23 maart de Passion opgevoerd.

De organisatie is in handen van RTV Nunspeet in samenwerking met Sander Klugt van Focus film en videoproducties.

Het verhaal over de laatste uren van Jezus' leven, lijden en opstanding wordt vanaf een groot podium vertolkt door musicalacteurs en Nunspeters. Verschillende popnummers, waarvan de tekst de vertelling ondersteunt, worden van tevoren op locatie in Nunspeet en haar kernen verfilmd en op 23 maart als onderdeel van het geheel op een groot projectiescherm vertoond.

De beelden worden live afgewisseld met podiumoptredens en impressies van de kruisstoet, die zich gelijktijdig door Nunspeet richting het centrum beweegt. Diverse kerken en een groot aantal plaatselijke ondernemers ondersteunen de Passion Nunspeet.

Gehoopt wordt dat velen uit Nunspeet aanwezig zullen zijn op het marktplein of deelnemen aan de processie. De Passion Nunspeet wordt ook live uitgezonden door Radio en TV Nunspeet.