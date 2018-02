Grote zorgen over toekomst Veluwe: 'De bodem verzuurt'

Volgens bioloog Arnold van den Burg ontstaan de problemen doordat de lucht te veel stikstof bevat en de bodem te weinig mineralen. De grote hoeveelheid stikstof zorgt ervoor dat de bodem verzuurt. Met name veel eiken overleven dat niet. Het blad van andere bomen is door de verschraling arm aan voedingsstoffen.

Hele voedselketen staat onder druk

'In deze tijd zou je hier ook wintervlinders verwachten, maar die zie je niet', merkt Van Den Burg van de Otterlose stichting BioSFeer tijdens een wandeling in het Deelerwoud op. Rupsen eten de bladeren van de bomen en vormen op hun beurt weer een belangrijke bron van voedsel voor zangvogels. Zo staat uiteindelijk de hele voedselketen op de Veluwe onder druk.

In een onderzoek voor de Radboud Universiteit concludeerde Van Den Burg in 2014 al dat het aantal sperwers op hogere zandgronden in 20 jaar was gehalveerd. In het geval van de havik ging het zelfs om 75 procent.

BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink ging op pad met bioloog Arnold van den Burg en voorzitter van de Vereniging voor het Edelhert Jozef Linthorst. Beiden maken zich grote zorgen. Luister de gesprekken terug:

Oplossing?

Het probleem oplossen is volgens bioloog Van den Burg niet eenvoudig. Allereerst moet de landbouwsector op een milieuvriendelijkere manier gaan werken, waardoor de hoeveelheid stikstof afneemt.

Daarnaast zou de verarmde Veluwse bodem bemest kunnen worden met mineralen. Dat gebeurde al op De Hoge Veluwe, waar fijngemalen steen is gebruikt om het bodemleven te bevorderen. Het zogeheten steenmeel bevat veel mineralen.

Te veel herten

De verrijking van de bodem zal volgens Jozef Linthorst van de Vereniging voor het Edelhert uiteindelijk ook tot meer voedsel voor het wild in het Deelerwoud kunnen leiden. En dan zouden er meer dieren op hetzelfde oppervlakte kunnen leven.

Nu is het aantal herten in het afschotvrije gebied wat Linthorst betreft te groot. Andere maatregelen zijn daarom nodig.

