Talent Mitchell van Bergen: ik wil het nu laten zien bij Vitesse

ARNHEM - Mitchell van Bergen zal de komende weken de concurrentie moeten aangaan met aankoop Roy Beerens. Van Bergen is 18 en staat aan het begin van zijn carriere. Beerens is de routinier die al vele clubs versleet. 'Ik wil nu zo vaak mogelijk starten.'

Van Bergen werd in 2016 door trainer Peter Bosz al overgeheveld naar de hoofdmacht. Op zijn 16e mocht het talent al mee naar een trainingskamp in Spanje om vervolgens regelmatig speelminuten te maken in de eredivisie. Zijn nadeel was echter dat Milot Rashica twee jaar onomstreden was en uitgroeide tot misschien wel de belangrijkste speler van Vitesse. Nu Rashica is verkocht groeien de kansen voor Van Bergen. Vanavond begint hij in de basis tegen FC Groningen al heeft dat ook te maken met het feit dat Beerens pas één keer mee trainde met zijn nieuwe club.

Concurrentie

'Uit de tactische training werd duidelijk dat ik waarschijnlijk zou gaan spelen. Daar kun je dat wel zien. Milot was natuurlijk heel belangrijk voor ons, maar nu komt er wel een kans natuurlijk. Ik vind het niet jammer dat er een vervanger is gehaald. Concurrentie is goed en belangrijk. En ik kan weer veel van hem leren', weet de Brabander.

Meer inhoud

Voor dit seizoen werd voor Van Bergen een route uitgestippeld waarin hij fysiek sterker moest worden in combinatie met veel speeltijd. Jong Vitesse was het ideale podium volgens de trainersstaf om meer inhoud te krijgen. 'Ik ben blij dat we daar voor gekozen hebben. Ik ben hartstikke fit. Kan 90 minuten en zelfs 120 minuten spelen. Het plan heeft gewerkt. Nu wil ik zo vaak mogelijk starten in het eerste', toont Van Bergen ook zijn enorme ambities.

Praatjes

Trainer Henk Fraser moest er donderdag na de laatste training wel om glimlachen. 'Ze hebben tegenwoordig allemaal praatjes en vinden dat ze moetne spelen. Maar ik houd daar wel van. Mitchell mag het laten zien.' Van Bergen: 'Je moet dat ook van jezelf vinden denk ik. Ik wil het nu gewoon laten zien. Rashica als voorbeeld? Ja ik hoop zijn stappen te volgen.'