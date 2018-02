Deel dit artikel:











Vakbond tevreden over huisvesting buitenlandse studenten Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - De huisvesting voor internationale studenten in Arnhem is relatief goed geregeld. Ook over de situatie in Nijmegen is studentenvakbond AKKU tevreden. De organisatie schrijft dat toe aan het feit dat de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) veel zorg dragen voor de uitwisselingsstudenten.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

info@rtv-arnhem.nl

Zij werken hiertoe goed samen met studentenhuisvester SSH&, aldus AKKU. Wel waarschuwt de studentenvakbond voor enkele knelpunten. Zo is de verwachting dat het aantal buitenlandse studenten in de regio verder gaat stijgen. Het woningaanbod van de onderwijsinstellingen is voornamelijk ingericht op studenten die maximaal een jaar in Nederland komen studeren, waarschuwt de bond. 'Er komen steeds meer internationale studenten die hun volledige bachelor of master in Nijmegen of Arnhem willen volgen. Ook woont het merendeel van de internationals op de particuliere markt, waar instanties nauwelijks zicht op hebben.' De uitwisselingsstudenten kennen vaak hun rechten als huurder niet en kunnen dus makkelijk worden uitgebuit, vreest de bond. Via de opleidingen en de SSH& komt in Arnhem een kwart van de buitenlanders aan een kamer. AKKU maakt zich vooral zorgen over die andere 75 procent.