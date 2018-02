Fabian Serrarens vanavond aanvalsleider bij De Graafschap: ik ben geen pure spits

DOETINCHEM - Nu Sjoerd Ars geblesseerd is aan zijn kuit, speelt Fabian Serrarens vanavond tegen Jong FC Utrecht (20.00 uur) in de spits. Vorige week was hij nog belangrijk als invaller.

De Graafschap staat negende in de Jupiler League, de talenten van Utrecht troosteloos onderaan. Vorige week maakte de ploeg van trainer Henk de Jong een einde aan een slechte serie door met 3-1 bij MVV te winnen. Voor het eigen publiek in Doetinchem verwacht de aanhang vanavond niets anders dan een overwinning. Serrarens: 'Als je wint zoals in Maastricht zit je er de hele week veel lekkerder in. Logisch. Er ontstaat voor ons nu weer een ander beeld van de competitie. Drie punten en we sluiten aan en je doet ook weer prima mee', zegt een opvallend ontspannen Serrarens.

Kansjes afwachten

Sjoerd Ars en Anthony van den Hurk zijn geblesseerd. Van den Hurk was donderdag wel op het veld, maar trainde alleen. De knieproblemen zijn nog niet voorbij, gaf hij aan. Ars kampt met kuitklachten. Daarom is Serrarens de 'nummer 9' en de zogeheten aanvalsleider op De Vijverberg. Meestal speelde hij vanaf de linkerkant bij De Graafschap en af en toe stond hij ook als aanvallende middenvelder opgesteld. 'Ik heb vaak in mijn jeugdjaren als diepe spits gespeeld. En later ook bij Telstar en Almere. Ik ben niet de pure spits zoals Sjoerd die zijn kansjes afwacht, maar voetbal wat meer mee en probeer ook mijn eigen kansen te creëren.'

Vleugels naar binnen

Serrarens, die tegen MVV de 1-3 maakte, heeft lengte en is ook kopsterk. Hij hoopt ook op voorzetten vanaf de flanken. 'Tutuarima komt bijvoorbeeld veel op, kan er goed overheen komen en met links een voorzet geven. Maar de vleugelspitsen komen veel naar binnen, omdat er een rechtsbenige speler op links staat en een linksbenige speler op rechts. Dus kom je wat meer in de bal. Maar in het algemeen blijven we natuurlijk ons eigen spelletje spelen '

Bij De Graafschap maakt Tarik Tissoudali zijn debuut. Hij start als linksbuiten direct in de basis. Youssef El Jebli begint tegen Jong FC Utrecht op de bank.