Woold is woest: wekenlang zonder internet, telefoon en tv na storm

WINTERSWIJK WOOLD - Tien huishoudens en een camping in buurtschap Woold bij Winterswijk zitten al sinds de storm op 18 januari zonder internet, telefoon en tv. KPN had volgens een bewoner toegezegd het probleem op 1 februari te verhelpen, maar dat is niet gebeurd.

'De eerste week is overmacht, dat snap ik wel. Maar er is nog niemand geweest. De frustratie is enorm', vertelt de bewoner. 'Het ergste vind ik het voor mijn moeder. Die heeft een persoonlijk alarm voor als ze valt. Die werkt nu niet.' Hij is erg teleurgesteld in provider KPN. 'Je kunt kapotvallen voor ze.'

'Alles tot Henk en Erna zit zonder internet'

'Alles tot Henk en Erna zit zonder internet', wordt in Woold gezegd, verwijzend naar bewoners aan de rand van het gebied die ook verstoken zijn van internet.

De breuk op de Meerdinkweg (Foto: Omroep Gelderland)

'Wat als iemand onwel wordt?'

Een bewoonster heeft vergelijkbare klachten. 'Wij kunnen niet telebankieren, rekeningen komen niet via de mail binnen, we hebben geen internet en de pinautomaat doet het niet.' Maar ze ziet voor anderen meer problemen: 'Twee huishoudens hebben alleen een vaste telefoon en geen mobiel of internet. Wat moet je doen als een van hen onwel wordt?'

De gemeente Winterswijk betreurt de storing. 'Praktisch gezien kunnen we niets doen, dat ligt bij de KPN. Collega's hebben wel contact met KPN omdat er op korte termijn een mobiele zendmast komt. Die gaan het zeker onder de aandacht brengen', zegt een woordvoerster.

KPN: monteurs onderweg

KPN laat vrijdagmiddag na vragen van Omroep Gelderland weten dat er monteurs op weg zijn naar Woold om de kabelbreuk te repareren. 'We werken eraan om de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen.'