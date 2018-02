Rechter legt dierenarts boete op om verboden medicijnen

ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen heeft een dierenarts uit Winterswijk een boete van 30.000 euro opgelegd. De helft van dat bedrag is voorwaardelijk.

De man moest zich verantwoorden voor het gebruiken van verboden geneesmiddelen bij schapen in 2014 en 2015.

Justitie had twee weken geleden een boete van 35.000 euro geëist. Ook mocht de dierenarts, als het aan het Openbaar Ministerie lag, een jaar lang zijn werk niet uitoefenen.

De rechter legde een lagere boete op en ging niet mee met de eis van de werkontzegging. De man is sinds augustus 2015 niet meer in de fout gegaan, aldus de rechter. Bovendien werkt de dierenarts intussen in Frankrijk.

