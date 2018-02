Deel dit artikel:











Concert Eminem in Nijmegen in twintig minuten uitverkocht Foto: Wikimedia Commons / Dod News foto van EJ Hersom

NIJMEGEN - Het concert van rapper Eminem op 12 juli in het Goffertpark in Nijmegen is uitverkocht. De verkoop op internet begon vrijdagochtend om 09.00 uur, maar na twintig minuten hadden de meeste fans al pech.

'Na twintig minuten was er geen kaart meer te koop', meldt een woordvoerder van concertorganisator MOJO. Daarna kwamen er kwamen er nog enkele kaarten beschikbaar. 'Dat komt omdat mensen meerdere schermen open hebben staan. Zodra ze een kaartje hebben bemachtigd, sluiten ze de andere schermen en dan komen die kaarten weer beschikbaar voor de verkoop.' Voor het middaguur waren alle kaarten weg. Het is de eerste liveshow van Eminem in Nederland sinds 2003. Toen stond hij twee keer in de Amsterdam ArenA. De vijftienvoudig Grammy Award-winnaar is volgens MOJO de bestverkopende rapper aller tijden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl