Luchtgevechten boven Epe

EPE - Op donderdag 10 februari heeft de Amerikaanse luchtmacht grote plannen. Met 169 bommenwerpers willen ze vliegtuigfabrieken in het Duitse Braunschweig aanvallen, 466 jachtvliegtuigen gaan mee om de bommenwerpers te beschermen. De route van Engeland naar Braunschweig ligt over het midden van Gelderland. Rond half twaalf zijn er zware luchtgevechten ten noorden van Apeldoorn.

Om vijf minuten voor half twaalf stort een Thunderbolt neer, net ten zuiden van de katholieke kerk in Vaassen. De piloot, de twintigjarige William F. Hall, heeft nog geprobeerd zich met zijn parachute in veiligheid te brengen, maar dat heeft niet mogen baten.

Twintig minuten later stort de Thunderbolt van Vernon Y. Jones neer, bij Villa de Korrenberg in het buurtschap Tongeren. Eerder die morgen heeft hij nog een Duitse jager neergeschoten. Ook Jones overleeft de crash niet. Beide piloten zijn op 12 februari begraven op de Algemene Begraafplaats in Epe.

Twaalf dagen voor zijn door zijn met de boordcamera van het vliegtuig van Jones nog opnames gemaakt:

Gerrit en Silvie Kamphuis hebben voor hun boek Gevallen helden, vliegtuigcrashes in de gemeente Epe 1940-1945 uitgebreid onderzoek naar de crash gedaan. Verder lezen kan op de site die bij het boek hoort.